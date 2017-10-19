У побережья Шотландии заработала самая мощная в мире плавучая ветроэлектростанция

В Северном море у побережья Шотландии запустили самую мощную в мире плавучую ветроэлектростанцию. Пять автономных турбин общей мощностью около 30 МВт будут обеспечивать электроэнергией около 20 тысяч шотландских домохозяйств.

Высота конструкций вместе с роторами достигается 253 метров, а установили их в акватории площадью четыре квадратных километров, сообщает ТАСС. Эксперты отметили, что чем дальше «ветряки» находятся от берега, тем лучше они будут работать.

«Этот пилотный проект свидетельствует о потенциале альтернативных энергоресурсов Шотландии и выводит Шотландию в первые ряды участников глобальной гонки по развитию технологий в этой сфере», — заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Министр уверена, что новый проект вносит в развитие экономики Шотландии значительный вклад. Специалисты хотят продемонстрировать возможность создания мощных коммерческих плавучих ветроэлектростанций в будущем.