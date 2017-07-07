У проверявшей приборы на шахтах Кузбасса фирмы приостановили аккредитацию

У ООО «Электротехносервис», два года проверявшего приборы на шахтах Кузбасса, приостановили аккредитацию. Деятельность компании по выдаче 664 свидетельств на приборы, входящие в систему аэрогазового контроля угольных предприятий региона, признали неправомерной.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Федеральной службы по аккредитации по Сибирскому федеральному округу, фирма не соблюдала требования утвержденной методики поверки измерительных приборов. Специалисты выяснили, что с 2015 года по июнь 2017 года «Электротехносервис» неправомерно осуществил поверку измерителей запыленности ИЗСТ-01.

Внеплановую проверку в ООО провели в конце июня 2017 года. Сибирское управление Федеральной службы по аккредитации организовало её после обращения одного из заводов в правоохранительные органы. На предприятии зафиксировали несколько случаев неработоспособности измерителей, отремонтированных и проверенных в «Электротехносервисе».