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У владельца новокузнецкой сети «Ваш Гастрономыч» требуют 387 миллионов

У владельца новокузнецкой сети «Ваш Гастрономыч» требуют 387 миллионов

Заявление поступило в Арбитражный суд Кемеровской области.

У владельца новокузнецкой сети «Ваш Гастрономыч» требуют 386,9 млн рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», конкурсный управляющий новокузнецкого ООО «Биг хоом», которое развивало сеть супермаркетов с 2002 года, Станислав Зомитев подал соответствующее заявление в арбитражный суд Кемеровской области.

Ранее стало известно, что магазины сети «Ваш Гастрономыч» купили житель Москвы, предпринимательница из Новосибирска, а также «Мария-Ра».

Напомним, ООО «Биг хоом» было признано банкротом 3 ноября 2015 года.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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