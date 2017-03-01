У жены попавшего в аварию Николая Караченцова нашли алкоголь в крови после ДТП

Жена Николая Караченцова была пьяна в момент ДТП в Подмосковье. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы. В крови 68-летней Людмилы Поргиной нашли 0,3 промилле алкоголя при допустимых 0,16.

Как сообщает Life, 0,3 промилле говорит о лёгкой степени опьянения. Женщина могла выпить бокал вина либо кружку пива перед тем, как сесть за руль.

Напомним, авария произошла 27 февраля. Toyota Highlander, в которой на пассажирском сиденье находился Караченцов, врезалась в «Газель». Предварительно, отечественный автомобиль притормозил перед поворотом. В этот момент иномарка пошла на обгон, а водитель «Газели» стал поворачивать налево. Машины столкнулись.

В результате происшествия актёр получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У его медсестры Надежды Сергеевой диагностировали гематомы, а у родственницы Эльзы Ивлевой – сильные ушибы.

«По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будут установлены все возможные обстоятельства произошедшего», — сказал представитель ГУ МВД по Московской области.

Отметим, что сама Людмила Поргина в разговоре с журналистами вопрос об опьянении оставила без ответа.