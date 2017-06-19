У жителей Кировского района Кемерова на две недели отключили горячую воду

Предполагается, что горячего водоснабжения у VI группы потребителей не будет до 2 июля.

19 июня у части жителей Кировского района Кемерова на две недели отключат горячую воду. Предполагается, что специалисты будут проводить гидравлические испытания вплоть до 2 июля.

Горячей воды не будет у потребителей VI группы, в которую входят жители нескоких кварталов: 4, 5, 8А, «К», 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Также придётся пользоваться кипятильниками и тазиками тем, кто проживает в домах на следующих улицах: Черемховская, Аллейная, Попова, Александрова, Потёмкина, Севастопольская, Матросова, Боготольская, Леонова, Тайгинская, Гурьевская, Инициативная (нечётная сторона от дома №1 до № 47; чётная сторона от дома №2 до №50А), Рекордная (нечётная сторона от дома №1 до №33А; чётная сторона от дома №2 до №16), Уральская (чётная сторона от дома №2 до №4), пер. Рекордный, пер. Ушакова.

Ранее Сибдепо сообщал, что до 26 июня горячей воды не будет у части жителей Заводского и Центрального районов. До этого стало известно, в нескольких районах областного центра подачу горячей воды начали досрочно&

Напомним, первый этап гидравлических испытаний теплосетей стартовал в столице Кузбасса 22 мая. С полным графиком отключений горячей воды можно ознакомиться в материале онлайн-журнала.