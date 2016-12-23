У жителя Междуреченска из-за долгов по кредиту арестовали оружие

В Междуреченске из-за долгов по кредиту у мужчины арестовали травматический пистолет ПБ-4-1МЛ «ОСА-лазер» и ружье ИЖ-58.

«В 2014 гражданин взял заем у банка в сумме 400 тысяч рублей, но платить не стал. В итоге помимо кредитных платежей мужчина оказался должен банку почти 50 тысяч рублей процентов», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Судебные приставы приехали домой к кузбассовцу и выяснили, что у него в собственности есть пистолет и ружье. Оружие арестовали. Его стоимость оценили в 11 500 рублей. Имущество передадут на реализацию.

Отметим, что, как сообщили Сибдепо в пресс-службе областного УФССП, разрешение на оружие у мужчины было.