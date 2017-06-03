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Убийца из Новокузнецка не смог обжаловать приговор в Верховном суде

Рецидивист проведёт в колонии 21 год.

Убийца из южной столицы Кузбасса не смог обжаловать приговор Кемеровского областного суда. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Злоумышленник попал на скамью подсудимых за преступление, совершённое в конце 2015 года. В гаражном кооперативе кузбассовец застрелил водителя внедорожника, забрал его машину и скрылся.

Зимой 2016 года сотрудники ГИБДД заметили угнанный внедорожник. Водитель авто отказался разговаривать с инспектором, вместо этого он убежал.

«Чтобы скрыться от правоохранителей мужчина, вытолкал из припаркованного отечественного автомобиля водителя и уехал. После непродолжительной погони он был остановлен и задержан сотрудниками ДПС. В отделе полиции мужчина признался, что внедорожник ему не принадлежит, а автовладельца он убил», — говорится в сообщении портала.

Следователи выяснили, что ранее новокузнечанин уже был судим за аналогичное преступление. Рецидивист освободился из колонии в 2011 году.

За преступление, совершённое в 2015 году, Кемеровский областной суд приговорил злоумышленника к 21 году лишения свободы в колонии особого режима и к 400 000 рублям штрафа. Кузбассовцу приговор показался слишком суровым, и он попытался его обжаловать, однако Верховный суд РФ менять наказание не стал.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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