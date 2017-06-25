Участник тройного ДТП на трассе Мариинск – Верх-Чебула скончался в больнице

В аварии также пострадали жители Алтайского края и Томска.

24 июня на трассе Мариинск – Верх-Чебула произошло ДТП с участием Ford Focus и грузового автомобиля Scania. Фотографии с места происшествия пользователи опубликовали в Сети. Сегодня появились подробности аварии.

Как пишет «Правоохранительный портал Кузбасса», ДТП произошло в районе поворота на посёлок Раздольный. 22-летний водитель Ford Focus из Кемерова решил обогнать идущий впереди автомобиль. Выехал на полосу встречного движения, но не успел вернуться в свой ряд. Он столкнулся сначала с автомобилем Scania под управлением жителя Алтайского края, затем – с Toyota Corolla, за рулём которого был житель Томска.

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По данным издания, бригада «скорой помощи» доставила водителя Ford Focus в больницу. Во время реанимации он скончался.