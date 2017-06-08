Участники крестного хода-сплава преодолели 150 км по реке Томь

Крестоходцы на катере прошли мимо Междуреченска и Новокузнецка, а в Крапивинском районе установят поклонный крест.

150 километров вдоль Мысков, Междуреченска и Новокузнецка на катере по реке Томь прошли крестоходцы. Они направляются в село Салтымаково Крапивинского района, чтобы установить там поклонный крест. Кроме священнослужителей всех трёх епархий Кузбасской митрополии в экспедиции принимают участие ветераны и молодёжь. Безопасность на воде им обеспечивают сотрудники МЧС.

«Во всех прибрежных населённых пунктах по маршруту следования инспекторы ГИМС проводят профилактическую работу по организации безопасного отдыха на воде и у воды. В сёлах Ильинка, Казанково и Осиновое Плёсо Новокузнецкого района спасатели провели уроки безопасности для школьников», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В течение всего сплава инспекторский состав ГИМС следит за тем, чтобы соблюдались правила безопасности на воде.