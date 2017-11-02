Участницы конкурса «Леди спорт Кузбасс» презентуют свой вид спорта
Очередной этап конкурса пройдёт в Кемерове 3 ноября.
3 ноября в фитнес-центре «Максимум» пройдёт очередной этап конкурса «Леди спорт Кузбасс». Девушкам предстоит презентовать свой вид спорта.
«Сначала участницы расскажут, как пришли в спорт, почему выбрали именно этот вид, сколько раз в неделю занимаются, — рассказала Сибдепо руководитель проекта Татьяна Панченко — А дальше в творческой форме им предстоит продемонстрировать свой вид спорта».
Как рассказала собеседница издания, в конкурсе участвуют 12 девушек из разных городов Кузбасса. Самой молодой — 21 год, а самой взрослой – 45 лет. Конкурсантки представляют самые разные виды спорта – баскетбол, волейбол, кроссфит, зумбу, танцевальную акробатику, pole dance и другие.
Кстати, прийти поддержать участниц могут не только их близкие и друзья – все этапы открыты для зрителей.
Напомним, 29 ноября прошла презентация участниц. В этот день девушки участвовали в очередной фотосессии, к которой их подготовила визажист проекта Кристина Сиворонова. Финал проекта состоится 26 ноября. Победительница конкурса Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».
Организатором конкурса является «Благотворительный фонд поддержки физической культуры и спорта». Финал проекта запланирован на 27 ноября. Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».