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Участницы конкурса «Леди спорт Кузбасс» презентуют свой вид спорта

Участницы конкурса «Леди спорт Кузбасс» презентуют свой вид спорта

Очередной этап конкурса пройдёт в Кемерове 3 ноября.

3 ноября в фитнес-центре «Максимум» пройдёт очередной этап конкурса «Леди спорт Кузбасс». Девушкам предстоит презентовать свой вид спорта.

«Сначала участницы расскажут, как пришли в спорт, почему выбрали именно этот вид, сколько раз в неделю занимаются, — рассказала Сибдепо руководитель проекта Татьяна Панченко — А дальше в творческой форме им предстоит продемонстрировать свой вид спорта».

Как рассказала собеседница издания, в конкурсе участвуют 12 девушек из разных городов Кузбасса. Самой молодой — 21 год, а самой взрослой – 45 лет. Конкурсантки представляют самые разные виды спорта – баскетбол, волейбол, кроссфит, зумбу, танцевальную акробатику, pole dance и другие.

Кстати, прийти поддержать участниц могут не только их близкие и друзья – все этапы открыты для зрителей.

Напомним, 29 ноября прошла презентация участниц. В этот день девушки участвовали в очередной фотосессии, к которой их подготовила визажист проекта Кристина Сиворонова. Финал проекта состоится 26 ноября. Победительница конкурса Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».

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Организатором конкурса является «Благотворительный фонд поддержки физической культуры и спорта». Финал проекта запланирован на 27 ноября. Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Сергей Миловидов.

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