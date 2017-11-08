Участницы конкурса «Леди спорт Кузбасс» раскроют формулу здорового образа жизни

12 ноября в гриль-баре «Жара» пройдёт следующий этап конкурса «Леди спорт Кузбасс». Девушки должны будут представить свои фирменные блюда, с помощью которых они поддерживают здоровый образ жизни. Кроме того, участницам предстоит презентовать личную формулу здорового образа жизни. Оценивать девушек будут восемь членов жюри.

Напомним, в конкурсе участвуют 12 девушек от 21 до 45 лет из разных городов Кузбасса.

5 ноября прошёл этап, на котором конкурсантки должны были презентовать свой вид спорта.

«Наши участницы представляют совершенно разные виды спорта: кроссфит, танцевальная акробатика, баскетбол, волейбол, бодибилдинг и другие, — рассказала руководитель проекта Татьяна Панченко. – Девушки не просто занимаются спортом, они «болеют» им, пытаются популяризировать его. Это одна из причин, почему они участвуют в проекте».

Во время презентации своего вида спорта, конкурсантки за 3-4 минуты показали, как проходит их ежедневная тренировка.

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Организатором конкурса является «Благотворительный фонд поддержки физической культуры и спорта». Финал проекта запланирован на 26 ноября. Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях фонда.