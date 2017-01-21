Учёные доказали, что курение увеличивает риск развития шизофрении

Курение значительно увеличивает риск развития шизофрении. Таковы результаты исследования британских учёных, пишет MedikForum.

Участниками исследования стали 250 тысяч добровольцев, которые не курят и 15 тысяч курильщиков. Учёные обследовали этих людей и выявили, что у те, кто активно курит, наблюдаются изменения психики. Вредные вещества воздействуют на неё, отравляя мозг. В то время как у людей некурящих риск заболеть шизофренией ниже.

Учёные также напоминают, что курение повышает риск появления целого ряда заболеваний. Сильней другого от постоянного употребления никотина страдает сердечно-сосудистая система.