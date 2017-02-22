Учёные доказали, что в первых цивилизациях мира царил матриархат

Власть и статус передавались по материнской линии в одной из древних цивилизаций Америки.

Американские учёные рассказали, что на территории Америки в древнем мире у многих племён был матриархат. Об этом свидетельствует большое количество артефактов, которые специалистам удалось найти в течение последних десяти лет, сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, в первых сообществах людей правили только женщины. Основную часть времени они проводили возле домашнего очага, введу чего не подвергали свои жизни опасности. Кроме того, археологи доказали, что в странах Азии также присутствовал матриархат, но в последствии сменился монархизмом, который в свою очередь разбился на несколько империй.

В настоящее время в некоторых африканских и амазонских племенах доминируют женщины, а мужчины выполняют роль хранителей домашнего очага и почти не покидают территорию своего поселения.

По мнению учёных, более двух тысяч лет назад женщин считали ангелами, которые являются посланниками верховных богов.