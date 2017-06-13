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Учёные: древнее Солнце было гигантской звездой

Учёные: древнее Солнце было гигантской звездой

По данным специалистов, Солнце ежегодно теряло свою массу.

Международная группа экспертов заявила, что древнее Солнце было гораздо больше, чем сейчас. Ежегодно небесный объект терял массу, пока не достиг тех размеров, что сейчас, сообщает журнал Astronomy & Astrophysics

Наша планета постепенно удалялась от Солнца, что в дальнейшем привело к зарождению жизни. Расстояние между Землёй и звездой каждый год увеличивалось на 15 сантиметров.

По мнению японских учёных, Земля оказывает влияние на Солнце, не смотря на размеры. Точно так же, как Луна влияет на нашу планету. Каждые 100 лет период обращения Солнца сокращается на три миллисекунды и Земля отдаляется от него. К чему могут привести такие изменения учёные пока выясняют.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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