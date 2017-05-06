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Учёные: глобальное потепление можно остановить поеданием тараканов

Учёные: глобальное потепление можно остановить поеданием тараканов

Если человек заменит мясо на насекомых, это уменьшит парниковый эффект, связанный с сельскохозяйственной деятельностью.

Британские учёные заявили, что человечество может остановить глобальное потепление, если начнёт есть тараканов. Замена говядины на насекомых поможет уменьшить загрязнение атмосферы вредными выбросами, которые выделяются в сельскохозяйственной деятельности. Также это уменьшит парниковый эффект, сообщает научное издание Global Food Security.

По данным специалистов, домашний скот поедает треть урожая, который люди могли бы сами использовать в пищу. Также пастбища занимают больше площадей, чем пашни. Если население планеты заменит половину мясной продукции на насекомых, это освободит от сельхозугодий около 1680 ГА, что в 70 раз больше площади Великобритании.

Учёные считают, что из тараканов можно делать фрикадельки, а также делать различные съедобные порошки, которые по вкусу будут напоминать мясо.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

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