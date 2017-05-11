Учёные из России нашли мутацию ДНК, вызывающую рассеянный склероз

Также эти изменения в ДНК вызывают ряд других аутоиммунных заболеваний.

Российские учёные сумели найти мутацию в ДНК, которая вызывает рассеянный склероз. Об этом сообщается в журнале PloS One. По словам специалистов, тяжёлые заболевания не всегда появляются из-за вирусов. Из-за определённых нарушений в коде ДНК люди начинают страдать диабетом первого типа, волчанкой и артритом.

«Когда сигнал, передающийся интерлейкином-2, усиливается или прерывается, у мышей возникает аутоиммунная реакция. У людей с рядом аутоиммунных заболеваний тоже были обнаружены изменения в работе соответствующих рецепторов. Поэтому мы сосредоточились на гене IL2RA и на мелких изменениях в соседних с ним участках», — цитирует РИА Новости учёного Марину Афанасьеву из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта.

Из-за чего в ДНК происходя сбои учёные ещё выясняют. Ген, нарушения в котором приводят к рассеянному склерозу, отвечает за производство интерлейкина-2 – важной информационной молекулы иммунной системы, обозначающей в разных ситуациях сигнал «не ешь меня» или «фас».