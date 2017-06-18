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Учёные из США выяснили, когда Солнце погубит жизнь на Земле

Учёные из США выяснили, когда Солнце погубит жизнь на Земле

Исследование провели специалисты из Колорадского университета.

Учёные из Колорадского университета США выяснили, когда Солнце погубит жизнь на Земле. По их мнению, уже через 1,5 млрд лет планета будет непригодна для живых существ, передаёт «ФАН».

Эксперты считают, что каждые 110 млн лет Солнце будет нагреваться на 1%. Из-за этого через указанный срок на Земле практически всё выгорит. При этом вся жидкость на планете испарится.

При формировании модели будущего Земли, исследователи учитывали несколько факторов. Они рассматривали влияние изменения температуры Солнца на атмосферу и воду, солнечную радиацию, а также оценивали изменение климата.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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