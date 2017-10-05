Учёные КузГТУ получили медаль на международной ярмарке за разработку из отходов

Коллектив кафедры теплоэнергетики разработал коксово-пылевое брикеты, которые можно использовать, в том числе в промышленности.

Ассистент кафедры теплоэнергетики КузГТУ Кирилл Кирилов представил на международной промышленно-технической ярмарке International Technical Fair 2017 разработку кузбасских учёных — коксово-пылевые брикеты на основе неорганического связующего, получаемые без термической обработки. Брикеты можно использовать в коксохимической и металлургической промышленности, а также в бытовых и промышленных топках.

Разработкой брикетов занимался коллектив кафедры теплоэнергетики — доктор технических наук Александр Богомолов, кандидат технических наук Елена Темникова и аспирант Алексей Лапин. Данную разработку оценили специалисты и вручили за неё представителю КузГТУ золотую медаль.

«Идея применения золошлаковых отходов для получения брикетов — новаторская. Таких технологий в мире учёные нигде не нашли. Особенно актуально это направление для Кемеровской области. Новая разработка может стать полезной как с экологической точки зрения, так и с экономической», — цитирует пресс-служба университета и. о. ректора технического университета Андрея Кречетова.

Разработкой уже заинтересовались болгарские компании. В настоящее время вуз ведёт с ними переговоры. Брикеты могут начать использовать в медеплавильном производстве.