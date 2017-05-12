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Учёные: молоко помогает женщинам избежать ранней менопаузы

Учёные: молоко помогает женщинам избежать ранней менопаузы

Американские учёные пришли к таким выводам по результатам 30-летних исследований.

Американские учёные в течение 30 лет изучали, какую пользу получает человек от употребления молока в пищу. Оказалось, что молочные продукты не только укрепляют кости, а также положительно влияют на мышцы и кровеносную систему, но и помогают женщинам избежать ранней менопаузы. В эксперименте исследований поучаствовали более 120 тысяч женщин в возрасте от 25 до 49 лет, сообщает The Telegraph.

Те женщины, что питались продуктами с высоким содержанием кальция, на 13% сократили шансы наступления ранней менопаузы. Также учёные пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием витамина D хорошо влияют на внутриутробное развитие человека.

Эксперты рекомендуют женщинам чаще пить молоко, а также включить в свой ежедневный рацион рыбу, сыр и яичные желтки.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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