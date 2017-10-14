Суровости
Россия и Мир
Учёные нашли звезду, пожирающую планеты

Учёные нашли звезду, пожирающую планеты

Астрономы назвали её в честь древнегреческого бока Кроноса, который съедал своих детей.

С помощью космического телескопа Gala американские астрономы обнаружили звезду, которая могла поглотить несколько планет, суммарный вес которых равен весу 15 подобных Земле планет. Звезду-пожирательницу назвали в честь древнегреческого бога Кроноса, который съедал своих детей, сообщают «Известия». Находится эта звезда от нашей планеты на расстоянии 350 световых лет.

Учёные предположили, что соседняя с Кроносом планета HD 240429 тоже поглощает космические объекты. Спектральный анализ Кроноса показал, что в его состав входят алюминий, магний, железо, кремний, хром и иттрий. Все эти вещества характерны для каменистых планет.

По версии ученых, это может доказывать, что Кронос поглотил несколько планет. Точное количество установить пока невозможно.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Комфортная ипотека: новое жильё в Кемерове со ставкой 6,45%

Где в Кемерове можно получить ипотеку со ставкой 6,45% за считанные минуты
Автодепо

«Переобуться» и не промахнуться: готовим машину к зиме

Когда стоит менять резину и сколько в этом сезоне стоит шиномонтаж
Опрос

Где кузбассовцы отдыхали летом?

Медики предпочитают заграницу, а топ-менеджеры - Россию
Квартира недели

Коттедж за 79 миллионов в Новокузнецке

Чудный дом по цене годового бюджета небольшой деревни

Сегодня в Кемерове

Популярное