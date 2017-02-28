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Учёные научились анализировать мысли собеседников

Учёные научились анализировать мысли собеседников

Новое приложение способно различить молекулы гемоглобина в мозгу.

Американские учёные создали приложение, которое способно расшифровывать мысли людей и сравнивать их между собой. Устройство разработано на основе инфракрасной спектроскопии, которая различает молекулы гемоглобина в мозге, сообщает RuNews24.

По мнению специалистов, с помощью гаджета люди смогут понять, каким образом убрать барьеры, мешающие им в общении. В некоторых случаях новое устройство поможет супругам сохранить их отношения.

Также учёные заявили, что программное обеспечение способно считывать и расшифровывать мысли парализованных людей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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