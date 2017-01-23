Учёные назвали пять видов животных, способных лечить людей

Учёные из разных стран мира провели исследования, чтобы выяснить, какие животные способны исцелять людей от разных недугов. В результате научные сотрудники назвали пять видов животных, обладающих лечебными способностями, сообщает Runews24.

В списке на первом месте стоят лошади, которые способны оказывать высокоэффективную помощь в формировании опорно-двигательного аппарата и реабилитации людей с травмами. Для таких больных и была разработана иппотерапия — лечение лошадьми. Также учёные утверждают, что катание на лошади может помочь людям справиться с алкоголизмом и наркозависимостью.

Исследователи выяснили, что собаки способны спасти человека от депрессии и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кошки также помогают в борьбе с невзорами, а змей в медицине используют для лечения заболеваний сосудов и суставов. Также широко применяется во врачебной практике в разных странах мёд, прополис и пчелиный яд.