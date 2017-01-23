Учёные назвали пять видов животных, способных лечить людей
Исследование провели учёные из разных стран мира.
Учёные из разных стран мира провели исследования, чтобы выяснить, какие животные способны исцелять людей от разных недугов. В результате научные сотрудники назвали пять видов животных, обладающих лечебными способностями, сообщает Runews24.
В списке на первом месте стоят лошади, которые способны оказывать высокоэффективную помощь в формировании опорно-двигательного аппарата и реабилитации людей с травмами. Для таких больных и была разработана иппотерапия — лечение лошадьми. Также учёные утверждают, что катание на лошади может помочь людям справиться с алкоголизмом и наркозависимостью.
Исследователи выяснили, что собаки способны спасти человека от депрессии и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кошки также помогают в борьбе с невзорами, а змей в медицине используют для лечения заболеваний сосудов и суставов. Также широко применяется во врачебной практике в разных странах мёд, прополис и пчелиный яд.