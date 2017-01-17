Новости
Россия и Мир

Учёные определили, в какие дни недели рожать безопаснее

В ходе исследования выяснилось, что роды по понедельникам и выходным оказываются трудными чаще, чем в другие дни недели.

Британские учёные выяснили, в какие дни недели рожать безопаснее. Исследователи проанализировали данные о 1,5 млн детей, появившихся на свет в разные даты и дни недели.

Выяснилось, что роды по по понедельникам и выходным как правило труднее, чем в другие дни недели. В эти дни выше риски получить инфекцию или другие осложнения, говорят учёные.

Они объясняют такой результат исследования принципом работы медучреждений и психологией врачей. В выходные медиков в больнице меньше, а в понедельник врачи менее настроены на рабочий лад.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Куда сходить в Кемерове 13-15 января

Первые постпраздничные выходные обещают быть увлекательными
Фоторепортажи

Бороться нельзя сдаваться: уборка снега в Кемерове

10 января мэр Илья Середюк провёл рабочий объезд города
Фоторепортажи

Рождественское всенощное бдение и божественная литургия в Знаменском соборе

Праздничное богослужение в деталях запечатлел фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев
Интервью

Светлана Казина: «Мне хорошо наедине с горами»

Известный фотограф из Республики Алтай рассказывает о том, как переехала из Кузбасса в горы и стала исполнять мечты с помощью любопытства и фотокамеры

Сегодня в Кемерове

Популярное