Учёные определили, в какие дни недели рожать безопаснее

В ходе исследования выяснилось, что роды по понедельникам и выходным оказываются трудными чаще, чем в другие дни недели.

Британские учёные выяснили, в какие дни недели рожать безопаснее. Исследователи проанализировали данные о 1,5 млн детей, появившихся на свет в разные даты и дни недели.

Выяснилось, что роды по по понедельникам и выходным как правило труднее, чем в другие дни недели. В эти дни выше риски получить инфекцию или другие осложнения, говорят учёные.

Они объясняют такой результат исследования принципом работы медучреждений и психологией врачей. В выходные медиков в больнице меньше, а в понедельник врачи менее настроены на рабочий лад.