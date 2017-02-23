Учёные открыли три потенциально пригодные для жизни экзопланеты

Специалисты NASA заявили о том, что открыли в созвездии Водолея систему из семи планет примерным размером с Землю. По данным учёных, три планеты потенциально пригодны для разных форм жизни. Данное заявление огласили эксперты на экстренной пресс-конференции, посвящённой экзопланетам вне Солнечной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Семь лет назад группа учёных начала искать экзопланеты методом транзитов у соседних с Солнцем слабых звёзд. С помощью 60-сантиметрового телескопа TRAPPIST в Чили. В прошлом году учёные объявили, что на 39 световых лет от Солнца нашли три планеты у ультрахолодгого карлика TRAPPIST-1. После дополнительных исследований они заявили, что нашли целую планетную систему.

«Мы делаем колоссальный шаг вперёд с этим открытием. Прежде считалось, что вокруг звезды TRAPPIST-1 существует лишь три экзопланеты», – цитирует агентство заявление глава научного директората управления Томаса Цурбухэна.

Пока специалисты называют планеты буквами алфавита в зависимости их удалённости от звезды. По их мнению, вопрос наименования является щепетильным вопросом.