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Учёные планируют в 2018 году начать выращивать зелень на Марсе

Учёные планируют в 2018 году начать выращивать зелень на Марсе

Специалисты попробуют вырастить на красной планете лук-порей

Спустя год учёные планируют разбить первый огород на красной планете. Специалисты попробуют вырастить на Марсе лук-порей. Это растение не требует много влаги и солнечного света, сообщает ToDay News Ufa.

Для выращивания первого марсианского овоща построят специальные теплицы. По предварительным данным, лук могут начать выращивать уже в следующем году, но это зависит от многих факторов, в том числе от того, как будет проходить стройка вне земной теплицы.

Если эксперимент учёных принесёт положительные результаты, то уже в 2026 году на планету могут прилететь первые люди.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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