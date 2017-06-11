Учёные планируют в 2018 году начать выращивать зелень на Марсе
Специалисты попробуют вырастить на красной планете лук-порей
Спустя год учёные планируют разбить первый огород на красной планете. Специалисты попробуют вырастить на Марсе лук-порей. Это растение не требует много влаги и солнечного света, сообщает ToDay News Ufa.
Для выращивания первого марсианского овоща построят специальные теплицы. По предварительным данным, лук могут начать выращивать уже в следующем году, но это зависит от многих факторов, в том числе от того, как будет проходить стройка вне земной теплицы.
Если эксперимент учёных принесёт положительные результаты, то уже в 2026 году на планету могут прилететь первые люди.
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