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Учёные пообещали подарить мужчинам возможность рожать детей

По прогнозам экспертов, до анатомической революции осталось около 10 лет.

Эксперты в области здравоохранения Великобритании заявили, что через  10 лет у мужчин появится возможность вынашивать и рожать детей, сообщает «Правда.ру». Важный шаг на пути революционного изменения человеческой природы уже сделан. Доказательством служат успешные операции по трансплантации матки у женщин. После этих операций у бесплодных женщин появляется возможность становиться матерями.

Кроме невиданного научного прорыва, этот шаг позволит решить важную для многих европейских стран проблему – однополые и трансгендерные семьи смогут заводить собственных детей. Более того, в Великобритании уже сейчас всерьёз ведутся разговоры о том, что такие операции будут внесены в медицинскую страховку.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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