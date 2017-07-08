Учёные пообещали подарить мужчинам возможность рожать детей

Эксперты в области здравоохранения Великобритании заявили, что через 10 лет у мужчин появится возможность вынашивать и рожать детей, сообщает «Правда.ру». Важный шаг на пути революционного изменения человеческой природы уже сделан. Доказательством служат успешные операции по трансплантации матки у женщин. После этих операций у бесплодных женщин появляется возможность становиться матерями.

Кроме невиданного научного прорыва, этот шаг позволит решить важную для многих европейских стран проблему – однополые и трансгендерные семьи смогут заводить собственных детей. Более того, в Великобритании уже сейчас всерьёз ведутся разговоры о том, что такие операции будут внесены в медицинскую страховку.