Новости
Россия и Мир
Учёные признали молочный коктейль самым вредным в мире

Учёные признали молочный коктейль самым вредным в мире

Данный напиток вызывает зависимость сродни наркотической.

Американские учёные заявили, что молочные коктейли, особенно с различными вкусовыми добавками, не приносят пользу человеческому здоровью. По их мнению, данный напиток вызывает сильное привыкание, поэтому многие считают его любимым, сообщат ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты подчеркнули, что в молочных коктейлях содержится много сахара, который может навредить человеку. Из-за его большого количества в организме начинает вырабатываться в большом количестве «гормон счастья», который и вызывает зависимость.

Однако специалисты напоминают, что излишнее содержание сахара в коктейле в первую очередь приводит к проблемам с весом, а затем и к другим заболеваниям.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей
Фоторепортажи

Как кемеровчане грехи смывали

Фотокорреспондент Сибдепо посетил популярную купель в селе Елыкаево и новую иордань на Притомском проспекте в Кемерове
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели
Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда

Сегодня в Кемерове

Популярное