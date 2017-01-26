Учёные признали молочный коктейль самым вредным в мире

Американские учёные заявили, что молочные коктейли, особенно с различными вкусовыми добавками, не приносят пользу человеческому здоровью. По их мнению, данный напиток вызывает сильное привыкание, поэтому многие считают его любимым, сообщат ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты подчеркнули, что в молочных коктейлях содержится много сахара, который может навредить человеку. Из-за его большого количества в организме начинает вырабатываться в большом количестве «гормон счастья», который и вызывает зависимость.

Однако специалисты напоминают, что излишнее содержание сахара в коктейле в первую очередь приводит к проблемам с весом, а затем и к другим заболеваниям.