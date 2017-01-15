Учёные рассчитали оптимальное время пребывания подростков перед компьютером

Учёные из Оксфордского университета рассчитали оптимальную продолжительность пребывания подростков перед различными гаджетами. Как сообщает The Telegraph, в опросе приняли участие 120 тысяч 15-летних парней и девушек.

Исследователи оценивали психическое здоровье подростков, проводящих много времени перед различными экранами (компьютеров, планшетов, телефонов). Выяснилось, что современные электронные устройства приносят больше пользы, чем вреда. Учёные даже рассчитали оптимальное время, которое стоит проводить перед гаджетом. Для компьютера оно составило 257 минут в день, для смартфонов — около 120 минут, для видеоигр — 100.

Учёные отметили, что подростки, которые не будут злоупотреблять данными рекомендациями, не получат вред от гаджетов.