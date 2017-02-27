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Учёные рассказали, что грязное постельное бельё может спровоцировать опасные болезни

Учёные рассказали, что грязное постельное бельё может спровоцировать опасные болезни

Эксперты советуют менять бельё минимум раз в неделю.

Учёные рассказали, что грязное постельное бельё может вызвать у спящего человека приступ астмы и прочие болезни, которые связаны с работой дыхательных путей. Эксперты провели ряд исследований и выяснили, что за полтора года в подушке может появиться до 16 видом различных грибков, сообщает VladTime.ru.

Также в грязном постельном белье может появиться пылевой клещ, появлению которого способствует шерсть животных и человеческая перхоть. Всё это может спровоцировать опасные болезни.

Специалисты рекомендуют стирать грязное бельё не реже одного раза в неделю. Подушки и одеяла рекомендуется подвергать химической чистке хотя бы раз в год.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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