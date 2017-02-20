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Учёные рассказали, что по пальцам рук можно узнать финансовый доход их обладателя

Учёные рассказали, что по пальцам рук можно узнать финансовый доход их обладателя

Также по пальцам можно определить продолжительность жизни и размер полового органа у мужчин.

В России учёные сообщили о том, что по пальцам рук можно узнать о финансовом доходе их владельца. По мнению специалистов, соотношение между указательными и безымянными пальцами может свидетельствовать о продолжительности жизни. Как именно установить этот показатель не сказано, сообщает VladTime.ru.

В эксперименте по определению финансовых доходов участвовали 1600 человек, в том числе 900 женщин. Материальное благополучие было отмечено у тех людей, у которых между безымянными и указательными пальцами маленькое расстояние.

По данным учёных, о размере детородного органа свидетельствует длина пальцев. Чем меньше размер пальцев, тем меньше половой орган у мужчин.

Длинные безымянные пальцы и короткие указательные у женщин говорят о том, что они склонны к депрессиям. Такая же длина пальцев у мужчин свидетельствует о склонности к развитию аутизма.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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