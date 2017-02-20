Учёные рассказали, что по пальцам рук можно узнать финансовый доход их обладателя

Также по пальцам можно определить продолжительность жизни и размер полового органа у мужчин.

В России учёные сообщили о том, что по пальцам рук можно узнать о финансовом доходе их владельца. По мнению специалистов, соотношение между указательными и безымянными пальцами может свидетельствовать о продолжительности жизни. Как именно установить этот показатель не сказано, сообщает VladTime.ru.

В эксперименте по определению финансовых доходов участвовали 1600 человек, в том числе 900 женщин. Материальное благополучие было отмечено у тех людей, у которых между безымянными и указательными пальцами маленькое расстояние.

По данным учёных, о размере детородного органа свидетельствует длина пальцев. Чем меньше размер пальцев, тем меньше половой орган у мужчин.

Длинные безымянные пальцы и короткие указательные у женщин говорят о том, что они склонны к депрессиям. Такая же длина пальцев у мужчин свидетельствует о склонности к развитию аутизма.