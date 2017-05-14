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Учёные рассказали, что уничтожило жизнь на Марсе

Учёные рассказали, что уничтожило жизнь на Марсе

Всё живое на Красной планете погибло из-за извержения вулкана.

Специалисты в области изучения космического пространства рассказали, что могло стать причиной гибели жизни на Марсе. По их словам, уничтожить всё живое мог самый большой вулкан в Солнечной системе — Олимп. Сейчас он неактивен, но в древности именно из-за него могла произойти всепланетная катастрофа, считают специалисты. Свои выводы эксперты опубликовали в научном журнале ToDay News Ufa.

По данным учёных, 3,7 млрд лет назад на Красной планете были реки и озёра, в которых жили простейшие организмы. Достоверно неизвестно, была ли на планете другая жизнь, но обитатели водной среды погибли из-за серии извержений Олимпа и других вулканов, находящихся на планете.

Большое количество лавы изменило климат на Марсе, а также сместило ось планеты на 20 градусов. Из-за высокой температуры вода испарилась и рассеялась в космосе. Учёные считают, что оживить вулкан мог большой метеорит, упавших в его кратер.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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