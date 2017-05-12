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Учёные рассказали, где нужно хранить куриные яйца

Учёные рассказали, где нужно хранить куриные яйца

Дверцу холодильника эксперты назвали худшим местом для этих целей.

После долгих споров британские учёные пришли к выводу, что дверца холодильника является худшим местом для хранения куриных яиц. По их мнению, в этом месте яйца часто перемещаются между холодной и тёплой средой, а это плохо влияет на их сохранность. Эксперты посоветовали домохозяйкам хранить куриные яйца на средней полке в холодильнике и подальше от сильно пахнущих продуктов.

«Старайтесь избегать слишком частого перемещения яиц между холодной и теплой средой, например, между салоном автомобиля и холодильником или холодильником и горячей кухней. Лучше всего хранить яйца в холодильнике. Температура всегда будет постоянной, а ваши яйца останутся свежими», — цитирует Lenta.ru британских экспертов из Службы информации о яйцах (The British Egg Information Service).

Также специалисты считают, что не следует хранить этот продукт в стеллажах на дверце холодильника. Там яйца подвергаются тряске, что тоже влияет на их качество. Эксперты отметили, что в магазинах яйца хранят вне холодильников, но это допустимо лишь при постоянной температуре в помещении.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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