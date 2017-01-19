Учёные рассказали о причине преждевременного старения женщин

Женщины в возрасте, который ведут малоподвижный образ жизни, теряют до восьми лет жизни. Такое заявление сделали сотрудники медшколы Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). О результатах исследования сообщает сайт EurekAlert.

В научном испытании приняли участие 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет. На их правом бедре закрепили акселерометр, отслеживающий физическую активность в дневное и ночное время суток. Затем учёные обработали данные, измерив длину теломер — концевых участков хромосом, укорочение которых связано со старением.

Медики установили, что женщин, уделяющих физическим упражнения хотя бы 30 минут в день, длина теломер было большем, чем у пожилых дам, ведущих малоподвижный образ жизни. Такие данные указывают на то, что клетки последних стареют быстрее. По словам учёных, у женщин, предпочитающих сидячий образ жизни, увеличивается риск заболеть диабетом или раком.