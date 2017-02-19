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Учёные рассказали, в каком возрасте опасно садиться за руль

Учёные рассказали, в каком возрасте опасно садиться за руль

Участники эксперимента во время вождения разговаривали по телефону и писали SMS.

Американские учёные смогли определить возраст, в котором опаснее всего управлять транспортным средством. В эксперименте участвовали более 100 человек в возрасте от 19 до 59 лет.

В рамках исследования автомобилисты управляли транспортом и одновременно писали SMS-сообщения, отвечали на звонки, а также просто отвлекались на разговоры. Всё это время специалисты фиксировали реакцию организма на определённые ситуации, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Оказалось, что самыми опасными водителями являются люди в возрасте от 45 до 59 лет. Эта категория водителей чаще нарушала ПДД и медленнее реагировала на экстренные ситуации.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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