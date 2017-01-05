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Учёные разработали препарат, блокирующий развитие меланомы на 90%

Учёные разработали препарат, блокирующий развитие меланомы на 90%

Лекарство использует способность организма создавать молекулы РНК в злокачественных образованиях.

Учёные разработали препарат, блокирующий развитие меланомы на 90%. По информации «ФАН», лекарство использует способность организма создавать молекулы РНК в злокачественных образованиях.

Исследователи создали препарат во время испытания нового лекарства от фиброза. Эксперты выяснили, что раковые клетки действуют по такому же принципы.

Первые тесты показали, что на ранних стадиях лекарственное средство способно полностью останавливать рост злокачественной опухоли кожи.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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