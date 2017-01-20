Новости
Россия и Мир

Учёные выяснили, как на Земле появилась любовь

С помощью обезьян и дельфинов учёные смогли выяснить, как зародилось это чувство.

На протяжении долгого времени исследователи изучали поведение млекопитающих, которые по умственным способностям наиболее близки к человеку. С помощью обезьян и дельфинов специалисты смогли выяснить, что послужило поводом для зарождения любви на Земле, сообщает ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Любовь самца к самке, а затем мужчины к женщине возникла из родительского инстинкта, который заставляет самца защищать своих детёнышей от агрессивно настроенных сородичей.

В процессе эволюции данный инстинкт изменился и послужил основой для зарождения любви между людьми. В состоянии влюблённости у человека остаются активными те же участки мозга, которые в обычно время отвечают за родительский инстинкт.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики; как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале
Чтиво

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

В крещенскую ночь корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Новости

В Кузбассе назначили заместителя губернатора по инвестициям и инновациям

Должность занял Станислав Черданцев.
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное