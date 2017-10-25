Учёные выяснили, как внешность женщин влияет на их сексуальное удовлетворение
Группа исследователей из Бельгии заявила, что самооценка женщин сильно влияет на удовлетворение от секса.
Учёные из Бельгии опросили более 1100 женщин и выяснили, как их самооценка влияет на удовлетворение от секса. Результаты эксперимента опубликовали в журнале Sexologies.
В опросе участвовали женщины в возрасте от 18 до 80 лет разной комплекции. Участницы эксперимента оценивали себя по пятибалльной шкале, затем рассказывали о своей сексуальной жизни.
Результаты опроса показали, что о сильном сексуальном удовлетворении заявили те женщины, которые довольны своим внешним видом: им нравятся их глаза, губы, уши, и другие части тела. При этом фигура и настроение партнёра оказались менее важными, чем лицо. При этом учёные отметили, что чрезмерная женственность тела снижает самооценку женщин.