Учёные выяснили, какая погода мешает выспаться

Учёные из Калифорнийского университета выяснили, что повышение температуры воздуха ночью плохо влияет на сон. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ передаёт «РИА Новости».

Один из авторов работы Ник Обрадович рассказал, что поводом для исследования стала аномальная жара в Сан-Диего в октябре 2015 года. Обрадович заметил, что в тот период многие страдали от недосыпа и решил проверить, связано ли это с погодой.

Оказалось, что связано. Аномальный рост температуры на один градус по Цельсию приводит к трём случаям недостатка сна на 100 человек ежемесячно. Разумеется, негативное влияние потепления по ночам становится более острым летом. Исследователи выяснили, что люди с низким материальным достатком и те, кому больше 65 лет больше других страдают от недосыпа, связанного со скачками температуры.