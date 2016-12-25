Учёные выяснили, в каком возрасте мужчинам лучше становиться отцами

Согласно исследованиям, только в определённом возрасте у мужчин могут родиться наиболее красивые и здоровые дети.

Международная группа учёных провели исследования, в котором определили идеальный возраст для мужчин, когда им можно становиться отцами. По мнению специалистов, наиболее красивые, крепкие и здоровые дети рождаются у мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, сообщает Мир24 со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также учёные считают, что именно в этом возрасте мужчины готовы заводить семью и детей. У малышей, рождённых от отцов старше 40 лет, чаще всего встречаются различные патологии в развитии.

Стоит отметить, что ранее отцовство тоже несёт определённые риски в связи с тем, что организм мужчины не до конца достиг зрелости.