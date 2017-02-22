Учёные заявили, что нашли природный способ сохранить молодость

Специалисты обнаружили 25 генов, которые контролируют циркадные ритмы и отвечают за процесс старения.

Американские учёные заявили, что нашли природный механизм замедляющий процесс старения. По их мнению, достаточно правильно соблюдать распорядок дня — ночью спать, а днём бодрствовать, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты обнаружили 25 генов, которые контролируют циркадные ритмы — периодические изменения силы различных биологических процессов, которые связаны со сменой времени суток. Ежегодно интенсивность этих ритмов возрастает. Активизация обнаруженных генов позволяет предотвращать процессы старения, а для этого нужно вовремя ложиться спать.

Специалисты провели исследования на плодовых мушках. У дрозофил часть биологических процессов контролируется сходными с человеческими группами генов.