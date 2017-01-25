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Учёные заявили, что переедание после 30 лет провоцирует раннюю смерть

Выяснилось, что после третьего десятка человеческий организм хуже усваивает пищу.

Американские диетологи заявили, что чрезмерное употребление еды после 30 лет опасно для здоровья. Частое переедание провоцирует развитие разных заболеваний, сообщает ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Учёные провели ряд исследований на макаках-резусах, геном которых на 93% совпадает с человеческим. После экспериментов исследователи пришли к выводу, что переедание может вызвать даже раннюю смерть.

Специалисты заявили, что люди, достигшие 30-летнего возраста, должны следить за калорийностью пищи, а также её объёмом. Эксперты отметили, что с возрастом человеческому организму гораздо сложнее переваривать пищу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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