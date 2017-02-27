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Учёные заявили, что правильное питание женщин может изменить будущее

Учёные заявили, что правильное питание женщин может изменить будущее

Специалисты нашли прямую связь между питанием беременной женщины и характером её будущего ребёнка.

Американские учёные провели ряд исследований, который показал, что питание будущей матери имеет большое значение для формирования характера её ребёнка. Эксперты доказали, что правильное питание влияет на уровень мотивации и способность обучаться чему-либо в будущем, сообщает VladTime.ru.

Специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах, которых поделили на четыре группы и посадили на разные диеты: строгую и жирную, а также кормили здоровой пищей и не ограничивали количество еды. Все животные родили здоровых детёнышей, однако все они развивались по-разному. Самыми способными к обучению оказались те мыши, чьи матери правильно питались.

Теперь специалисты предполагают, что это открытие может повлиять на будущее человечества.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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