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Учёные заявили, что употребление мороженого опасно для сердца и сосудов

Спровоцировать развитие заболеваний могут различные пищевые добавки.

Американские учёные заявили, что мороженое может быть опасным для сердца и сосудов. Речь идёт о продукте с различными пищевыми добавками. Именно они могут спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал «Мир24«.

Сейчас учёные заняты разработкой нового вида мороженого, которое не нанесёт вреда организму. В состав лакомства будут входить полифенолы — антиоксиданты, способные предотвратить инсульты и сердечные приступы.

Специалисты уже провели эксперимент с участием 14 добровольцев, которым дали попробовать мороженое с орехами и какао. Выяснилось, что такие добавки улучшают кровообращение и физическую выносливость. Учёные также предлагают выпускать полифенол в виде лекарственных препаратов, чтобы люди чаще его употребляли в чистом виде для профилактики заболеваний.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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