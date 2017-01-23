Учёные заявили, что употребление мороженого опасно для сердца и сосудов

Американские учёные заявили, что мороженое может быть опасным для сердца и сосудов. Речь идёт о продукте с различными пищевыми добавками. Именно они могут спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал «Мир24«.

Сейчас учёные заняты разработкой нового вида мороженого, которое не нанесёт вреда организму. В состав лакомства будут входить полифенолы — антиоксиданты, способные предотвратить инсульты и сердечные приступы.

Специалисты уже провели эксперимент с участием 14 добровольцев, которым дали попробовать мороженое с орехами и какао. Выяснилось, что такие добавки улучшают кровообращение и физическую выносливость. Учёные также предлагают выпускать полифенол в виде лекарственных препаратов, чтобы люди чаще его употребляли в чистом виде для профилактики заболеваний.