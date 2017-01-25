Учёные заявили о том, что женщины старше 70 лет часто думают о сексе

Более половины опрошенных американскими исследователями пожилых женщин заявили о том, что секс очень важен для них.

Женщины старше 70 лет думают о сексе чаще, чем молодые люди до 25 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого учёными из Массачусетского университета. В опросе приняли участие девушки до 25 лет, а также женщины от 55 до 69 лет и дамы, которым «за 70», пишет «Московский комсомолец«.

Исследователи отмечают, что сексуальная активность мужчин с возрастом постепенно снижается, а у женщин, как выяснилось, зачастую всё происходит наоборот. Согласно данным опроса, более половины американских женщин старше 70 лет думают о сексе постоянно. Среди дам, чей возраст составляет от 55 до 69 лет, интерес к интимной жизни проявили 43%. Более того, сексуальная жизнь у пожилых женщин активней, нежели у молодёжи (до 25 лет).

Американские учёные утверждают, что за последние 20 лет сексуальная активность пожилых людей возросла почти вдвое.