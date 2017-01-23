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Учёные заявили о возможности диагностировать рак и туберкулёз с помощью смартфона

Специалисты создали специальную насадку-микроскоп, которая способна исследовать образцы тканей.

Учёные из Стокгольма и Калифорнии создали насадку-микроскоп для смартфонов, которая поможет владельцам гаджетов диагностировать рак и туберкулёз. Изобретение способно исследовать образцы тканей практически всего тела, сообщает «Повестка дня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты предполагают, что устройство может помочь медикам в работе с удалёнными регионами или в полевых условиях, откуда сложно отправлять образцы для анализа в лабораторию. Насадка передаёт высококачественное изображение и правильно ставит пациенту диагноз.

Прибор способен отличать одни мутации от других,  а также рекомендовать необходимое лечение. Он оснащён двумя лазерными диодами и одним белым светодиодом, которые анализируют ткань. По предварительным данным, при массовом производстве оборудование будет стоить не более 500 долларов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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