Учёные заявили о возможности диагностировать рак и туберкулёз с помощью смартфона

Учёные из Стокгольма и Калифорнии создали насадку-микроскоп для смартфонов, которая поможет владельцам гаджетов диагностировать рак и туберкулёз. Изобретение способно исследовать образцы тканей практически всего тела, сообщает «Повестка дня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты предполагают, что устройство может помочь медикам в работе с удалёнными регионами или в полевых условиях, откуда сложно отправлять образцы для анализа в лабораторию. Насадка передаёт высококачественное изображение и правильно ставит пациенту диагноз.

Прибор способен отличать одни мутации от других, а также рекомендовать необходимое лечение. Он оснащён двумя лазерными диодами и одним белым светодиодом, которые анализируют ткань. По предварительным данным, при массовом производстве оборудование будет стоить не более 500 долларов.