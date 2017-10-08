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Учёный: из-за недосыпа люди становятся лживыми и менее харизматичными

Учёный: из-за недосыпа люди становятся лживыми и менее харизматичными

Профессор неврологии Мэтью Уокер заявил, что недосып сильно влияет на характер человека.

Хроническое недосыпание влияет не только на здоровье человека, но и на его характер. Об этом заявил автор книги «Почему мы не спим», профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер.

«Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье», — цитируют РИА Новости заявление Уокера.

По словам учёного, сон «выходного дня» не компенсирует недосып в течение недели. Уокер считает, что недосыпание сильно влияет на харизматичность людей и на их предрасположенность ко лжи.

Специалист отметил, что ни в коем случае нельзя вечерами пить кофе. Этот напиток влияет на глубину сна. А примерно за час до сна он порекомендовал людям перестать пользоваться гаджетами и телевизором.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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