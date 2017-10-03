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Кузбасс

Ударившего ножом пассажира маршрутки новокузнечанина будут судить

ЧП произошло в июле 2017 года.

В Новокузнецке будут судить 49-летнего мужчину, который летом 2017 года ножом ударил одного из пассажиров маршрутки. При этом подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и не был знаком с потерпевшим.

«В пути пассажиры обратили внимание, что мужчина разговаривал сам с собой, был недоволен окружающими его людьми, хотел всех убить. Потом неожиданно он достал нож и ударил сидящего рядом 57-летнего мужчину в грудь. Очевидцы сообщили водителю о произошедшем, он остановил автобус, пассажиры вызвали «скорую помощь» и сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого подозреваемого на месте преступления. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время расследования уголовного дела его заключили под стражу.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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