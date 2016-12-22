УФАС: в Кузбассе за год количество дел по SMS-спаму сократилось со 126 до 20

В Кузбассе за год количество дел по SMS-спаму сократилось со 126 до 20. Об этом на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам года, журналистам сообщила руководитель Кемеровского УФАС России Наталья Кухарская.

«Мы оштрафовали достаточно многих авторов рассылок и операторов, — сказала Наталья Кухарская. — Можно говорить о том, что сейчас требования соблюдаются добросовестнее. Те же операторы связи стали блокировать спам. То есть когда их несколько раз привлекли к административной ответственности, они просто ограничили «веерные» рассылки».

Отметим, что за год в Кузбассе также снизилось количество дел по нарушению антимонопольного законодательства (с 69 до 60), дел по рекламе (со 170 до 125), административных дел (с 649 до 600) и обращений граждан (с 700 по 530). Увеличилось только число дел, связанных с нарушениями в сфере госзакупок (с 717 до 748).

Добавим, что по состоянию на 1 декабря 2016 года по результатам оплаты штрафов нарушителями в федеральный бюджет перечислено более 14,5 млн рублей, в областной — около 2 млн рублей.