Уфологи назвали Луну базой инопланетян

Уфологи заявили, что естественный спутник Земли является искусственным объектом во вселенной, который создали инопланетные существа и используют его как свою базу. По мнению исследователей, Луна внутри была полая, но сейчас наполнена многочисленными базами пришельцев.

Виртуальный археолог Streetcap1 заявил, что обнаружил новые неопровержимые доказательства того, что люди не единственные разумные существа в Солнечной системе. Он изучил снимки, сделанные космическим аппаратом 15 сентября 2016 года и обнаружил на них силуэты пришельцев, а также их корабль, об этом сообщает «Южный федеральный».

Уфолог заявил, что совсем недавно получил предупреждение от неизвестного лица со следующим содержанием: «Прекратите свои исследования и немедленно закройте канал на YouTube. Второго предупреждения просто не будет».

Ранее специалисты сообщали, что через 50 млрд лет Луна столкнётся с Землёй из-за того, что спутник нашей планеты будет медленнее вращаться вокруг своей оси.