Угольное мороженое из Кузбасса начали продавать в соседнем регионе

В Новосибирске начали продавать чёрное мороженое «Сибирский уголь» от кузбасского производителя. Местные жители уже оценили новинку и отметили, что лакомство позволяет почувствовать себя немного шахтёром из-за цвета и следов на руках.

«Рецептуру этого вида (мороженого — прим. Сибдепо) отрабатывали почти полгода. Много времени у специалистов ушло на подбор безопасной пищевой краски, которая смогла бы взаимодействовать с жирными компонентами. Так у производителя появился свой рецепт черного мороженого», — цитирует «Российская Газета» пресс-службу одной из торговых сетей, где уже продают лакомство.

По данным «НГС. Новости», чёрное мороженое появилось в новосибирских магазинах в июле 2017 года. Его цена составляет 44,3 рубля.